Scuola e Covid, in Lombardia isolamento nei casi di positività accertati

MILANO (14 settembre 2020) - Accesso diretto ai tamponi per studenti e personale scolastico in caso di sintomi sospetti, con esito garantito in giornata, isolamento solo in caso di positività accertato, mentre per patologie con sintomi no covid, non serve la certificazione del medico per il rientro in classe. Sono i punti principali del 'Piano anticovid a scuola' varato e trasmesso agli istituti e alle autorità sanitarie dalla Regione Lombardia. Le prescrizioni - sintetizzate in una nota dal governatore Attilio Fontana e dall’assessore al Welfare Giulio Gallera - sono state definite dalla Direzione Generale Welfare e condivise con i rappresentanti dei pediatri e dei medici di medicina generale.

Il documento [leggi e scarica]

La prescrizione per il secondo tampone [scarica]

«La sicurezza sanitaria nel corso dell’attuale stagione scolastica è quantomai delicata - ha spiegato Gallera - ci troviamo di fronte ad una sfida che possiamo affrontare e vincere solo attraverso una grande alleanza fra famiglie, istituzioni, enti sanitari, medici di medicina generale e pediatri, istituti scolastici e famiglie. Nessuno escluso. Dobbiamo riuscire a garantire l’equilibrio fra lo svolgimento dell’attività didattica e l’attuazione dei protocolli anti Covid a tutela degli studenti e del personale scolastico». Nello specifico, ha sottolinea l’assessore, «l'accesso diretto al tampone con autocertificazione per gli studenti e il personale scolastico viene garantito in caso di rilevazione di sintomi a scuola oppure al di fuori dall’ambiente scolastico a seguito di indicazione del medico o del pediatra. I punti tampone vengono definiti dal coordinamento Ats-Asst e sono accessibili tutti i giorni dal lunedì al sabato almeno 4 ore al giorno durante la mattinata. I laboratori processano i tamponi in giornata e provvedono a caricarne gli esiti sul fascicolo sanitario elettronico e sul 'flusso tamponi' entro le ore 23. Ats, medici e pediatri possono visualizzare gli esiti tramite gli appositi cruscotti o strumenti informatici dedicati. Le Ats garantiscono anche il supporto formativo e informativo necessario sul territorio per i referenti scolastici e le famiglie».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, VIDEO E FOTO