Azzolina: apertura scuole non a rischio

ROMA (20 agosto 2020) - "Nessun rischio per l'apertura dell'anno scolastico". Così la ministra dell' Istruzione Azzolina al Tg1. "E' un'operazione complessa, ma siamo più pronti rispetto all'inizio della pandemia". "Vogliamo riaprire le scuole, ma anche evitare che richiudano", aggiunge. "La mascherina è uno strumento di protezione importante. Ne distribuiremo 11 milioni al giorno nelle scuole. In aula, dove c'è il metro di distanza, da seduti, gli studenti potranno toglierla". In caso di contagio, i presidi non temano per responsabilità penale e civile.

