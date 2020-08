Lombardia: 500mila euro per bonifica siti contaminati

MILANO (19 agosto 2020) - Uno stanziamento di 500.000 euro per la promozione dei processi di bonifica e di rigenerazione dei siti potenzialmente contaminati. Lo prevede un decreto dell’Assessorato all’Ambiente e Clima della Regione Lombardia, che ne dà notizia. I finanziamenti - viene spiegato - sono destinati a soggetti pubblici e privati non responsabili della contaminazione e potranno essere utilizzati, tra l’altro, per la caratterizzazione e la redazione di studi di fattibilità urbanistico-edilizia e per la progettazione della bonifica. L'importo massimo riconosciuto per ciascuna attività non potrà essere superiore a 50.000 euro per la redazione, integrazione o aggiornamento del Piano di caratterizzazione; 100.000 per l'esecuzione del Piano di caratterizzazione e 25.000 per la redazione dello studio di fattibilità urbanistico-edilizia. Le domande dovranno essere presentate online dall’1 al 30 settembre 2020. (ANSA)