Coronavirus: Gallera, siamo Regione che fornisce meglio dati

MILANO (29 maggio 2020) - «Siamo la Regione che fornisce meglio i dati, addirittura con le valutazioni dell’inizio sintomi, e che anche i giornali e i media hanno avuto modo di verificare e comprendere. Solida, dettagliata, puntuale sin dall’inizio e molto trasparente. Ora che la fondazione Gimbe venga a dare dei giudizi sommari e totalmente inappropriati è sbagliato e quindi non è consentito». Così l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera ha risposto ai giornalisti che gli hanno chiesto se la Lombardia querelerà la Fondazione Gimbe dopo le accuse di "aggiustare» i dati sui contagi. «A me spiace perché Cartabellotta io l’ho sempre incontrato, è una persona seria e una fondazione solida. Se poi le valutazioni si fanno su delle schermate e non sui dati che vengono forniti con puntualità...», ha aggiunto Gallera riferendosi alle parole del presidente della Fondazione, a margine dell’inaugurazione del nuovo reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Sacco di Milano.

