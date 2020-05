Coronavirus, Fontana: 'Dal 3 giugno i lombardi saranno liberi di circolare'

MILANO (28 maggio 2020) - "Sono convinto che dal 3 giugno i lombardi saranno liberi di circolare in tutta Italia". Lo dice il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in video collegamento oggi pomeriggio a una diretta Facebook di Lombardia Notizie, intervenendo sul tema dell’imminente provvedimento governativo per dare il via libera agli spostamenti fra le Regioni a partire da giugno. "Abbiamo esaminato i dati che riguardano la Regione Lombardia e li abbiamo inviati all’Istituto superiore della sanità - spiega Fontana -. Abbiamo potuto evidenziare che gli stessi siano tutti estremamente positivi rispetto alle precedenti settimane, questo vuole dire che la situazione sta sostanzialmente migliorando". In riferimento alle prossime decisioni del governo sulla mobilità intra-regionale, il governatore lombardo aggiunge: "Credo che la Lombardia rientrerà sicuramente nel novero delle Regioni che avranno libertà di movimento".