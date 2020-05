Fondi in arrivo ai due Gal del territorio

CASALMAGGIORE (22 maggio 2020) - La Regione Lombardia ha stanziato 1,6 milioni di euro per cinque progetti in ambito agricolo con l’obiettivo di stimolare la cooperazione tra Gruppi di azione locale (Gal). Lo ha detto l’assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia, Fabio Rolfi. “Con i Gruppi di azione locale abbiamo avviato un ottimo lavoro in questi due anni, sbloccando le risorse a loro destinate e pubblicando diverse misure fondamentali per realizzare interventi utili allo sviluppo agricolo dei territori in chiave turistica, ambientale e infrastrutturale soprattutto per le aree marginali” ha scritto Rolfi in una nota. “Alcune questioni di sviluppo territoriale – ha aggiunto l’assessore – non si limitano ai confini provinciali, ma sono più di ampio raggio”. “Penso – ha concluso Rolfi – ai temi della montagna, della sostenibilità dei processi produttivi e del contrasto ai cambiamenti climatici”. L’obiettivo del progetto di cooperazione deve essere perseguito attraverso interventi che prevedono la realizzazione di un’azione comune e di specifiche azioni locali realizzate dai singoli partner sul loro territorio. Le attività devono essere legate ad obiettivi pertinenti con la strategia promossa dai Piani di Sviluppo locale dei Gal che partecipano al progetto di cooperazione.

I progetti finanziati sono: progetto Autovalutazione Plus (Gal dei Colli di Bergamo e del Canto Alto – Gal Valle Seriana e dei Laghi bergamaschi – Gal Gardavalsabbia 2020 Gal Oltrepo’ Pavese) 271.700 euro; progetto Climactive 2050 sul cambiamento climatico e servizi ecosistemici nelle aree rurali di Lombardia (Gal Oglio Po capofila, Gal Valtellina, Gal Valle Brembana 2020 Partner, Gal dei Colli di Bergamo e del Canto Alto) 393.000 euro; P-art Una pietra sopra l’altra: un’arte da custodire (Gal Valle Brembana 2020, Gal Valtellina: valle dei sapori 2014-2020, Gal Quattro Parchi Lecco e Brianza) 380.000 euro; Una montagna di botteghe (Gal Gardavalsabbia 2020, Gal Valle Brembana 2020, Gal Valle Seriana e dei Laghi bergamaschi) 312.000 euro; W.E.A.L. Wellbeing and Ecosystem service for Agriculture in Lombardy (Gal Garda e Colli mantovani, Gal Terre del Po Partner, Gal Risorsa Lomellina) 265.000 euro.

