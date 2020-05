Coronavirus, Regione Lombardia: con ordinanza riaprono musei e numerose attività commerciali

MILANO (17 maggio 2020) - «Dopo l'approvazione del Dpcm del premier Conte, avvenuta solo nel tardo pomeriggio di oggi, è alla firma del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, l'ordinanza riguardante le riaperture di domani, lunedì 18 maggio». Lo comunica in una nota la Regione Lombardia. «In Lombardia - si legge nella Nota - da domani potranno riprendere le attività di musei, ristoranti, bar, parrucchieri, estetiste e molte altre attività commerciali. Sul territorio regionale si tornerà celebrare le funzioni religiose». Particolarmente rilevanti i provvedimenti più restrittivi assunti dalla Regione in relazione all'«obbligo della misurazione della febbre per i clienti dei ristoranti» e alla «non riapertura di palestre e piscine». L'ordinanza della Regione prevede inoltre che «su tutto il territorio regionale permane l'obbligo di portare la mascherina o altri indumenti utili a coprire le vie respiratorie anche all'aperto. Così come restano in vigore le disposizioni previste nella precedente ordinanza in tema di organizzazione del lavoro, a partire dalla misurazione della febbre per il datore e per i dipendenti». Per il resto, in linea di massima, verrà seguito quanto previsto dalle 'linee guida' che le Regioni avevano indicato già venerdì al Governo e recepito nel Dpcm di oggi. Il documento regionale avrà effetto da domani, lunedì 18, a domenica 31 maggio.

[LE LINEE DI INDIRIZZO DI REGIONE LOMBARDIA]

