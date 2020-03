Coronavirus: oltre 100 mila contagi, mai così tanti guariti in 24 ore, 1590 più di ieri

ROMA (30 marzo 2020) - Sono complessivamente 75.528 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 1.648. Domenica l'incremento era stato di 3.815, più del doppio. Il dato è stato fornito dalla Protezione Civile. Sono 11.591 i morti, con un aumento rispetto a ieri di 812. Domenica l'aumento era stato di 756. Crescono anche i guariti. Sono 14.620 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 1.590 in più di ieri. Il numero più altro dall'inizio dell'emergenza. E' l'incremento più alto dall'inizio dell'emergenza. Il dato è stato reso noto dalla Protezione Civile. Ieri l'aumento dei guariti era stato di 646. "Oggi registriamo 1590 guariti, il dato più alto dall'inizio dell'emergenza coronavirus" in un singolo giorno, che porta il totale dei pazienti che hanno sconfitto l'infezione a 14.620". Lo ha detto il commissario Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione civile.