Coronavirus, Conte firma il decreto: ecco chi può lavorare

ROMA (22 marzo 2020) - È di 80 voci l’elenco delle attività che continueranno a rimanere aperte dopo la nuova stretta per contenere l’epidemia del Coronavirus. L’allegato al Dpcm firmato dal premier, Giuseppe Conte, precisa che continueranno a essere consentite anche attività legate alle famiglie, dalle colf e badanti conviventi ai portieri nei condomini. Resteranno in funzione l’intera filiera alimentare per bevande e cibo, quella dei dispositivi medico-sanitari e della farmaceutica e, tra i servizi, quelli dei call center. La lista potrà essere aggiornata con decreto del Mise sentito il Mef.

IL DECRETO [SCARICA]

L'ELENCO DELLE ATTIVITA' CHE RESTANO APERTE [SCARICA]

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO