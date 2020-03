Coronavirus, De Corato: «114 militari? A Milano manca almeno uno zero, in Lombardia due»

MILANO (20 marzo 2020) - "Come ha ben spiegato oggi il presidente Fontana, manca almeno uno zero alla cifra di militari messa a nostra disposizione per Milano e l'area metropolitana". Lo ha detto l'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato che questa mattina ha partecipato in Prefettura a Milano alla riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica assieme all'assessore regionale alla Protezione Civile, Pietro Foroni.

SOLO PRIMA RISPOSTA DEL GOVERNO A NOSTRE ISTANZE - "Ringrazio il Prefetto di Milano Renato Saccone - sottolinea De Corato - per le 114 unità di militari attualmente destinate all'operazione 'Strade sicure' che verranno impiegate a fianco delle Forze dell'ordine per i controlli su circolazione e le attività in base al DPCM. La valutiamo solo ed esclusivamente come la prima risposta a quanto abbiamo chiesto al Governo".

"Se poi pensiamo a tutta la Lombardia - aggiunge l'assessore alla Sicurezza della Regione - e non solo alla provincia del capoluogo, di zeri ne mancano due. È necessario un impiego più organico dell'esercito. Per questo chiedo al Governo che invii in Lombardia nuovi contingenti di militari, con funzione di pubblici ufficiali, così da poter aumentare in modo consistente l'azione di controllo sulle violazioni dell'articolo 650 del codice penale per chi non rispetta quanto previsto dal DPCM".