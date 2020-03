Coronavirus, il vicepresidente Sala: «Ancora troppo movimento, restate a casa»

MILANO (17 marzo 2020) - "Con l'aiuto delle compagnie telefoniche, abbiamo potuto verificare gli spostamenti dei lombardi, in questi giorni di emergenza Coronavirus. In base ai movimenti tracciati attraverso il monitoraggio delle celle telefoniche risulta, dalle prime stime, che dal 20 febbraio ad oggi il calo dei movimenti è stato del 60%. Ci sono ancora troppe persone che si spostano, corrispondenti al 40% del totale: il consiglio è e resta di rimanere a casa". Lo ha detto il vicepresidente della Regione Lombardia Fabrizio Sala intervenuto in diretta Facebook sulla pagina di Lombardia Notizie online commentando il grafico elaborato sulla scorta dei primi dati forniti dai gestori di telefonia mobile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO