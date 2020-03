Coronavirus: Gallera, ieri quasi zero posti terapia intensiva

Il «recupero» dei respiratori per l'ospedale nella Fiera di Milano, «deve avvenire nei prossimi tre-quattro giorni, almeno l’ordine, non si può aspettare settimane». A dirlo è stato ad Agorà l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera. «Noi - ha detto Gallera - lavoriamo sulle ore. Ieri eravamo quasi a zero posti letto di terapia intensiva. Quando alle dieci è arrivata la notizia di questi trenta respiratori (dalla Croce Rossa di Milano, ndr) io mi sono quasi messo a piangere per la tensione della giornata e per la bellissima notizia».

