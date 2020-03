Coronavirus: Bellanova, rilancio agroalimentare è urgente

L’emergenza coronavirus «colpisce un settore di punta come l’agroalimentare che sta trainando la nostra economia. Dobbiamo reagire con grande determinazione perché fra tre mesi potrebbe essere troppo tardi e la concorrenza potrebbe scalzarci». Lo ha detto la ministra delle Politiche Agricole Teresa Bellanova alla Farnesina, durante la presentazione del piano per il rilancio del made in Italy. «Il problema non si può ridurre alla zona rossa, manca manodopera, abbiamo difficoltà a far partire i camion da sud a nord, difficoltà per le semine per la mancanza di lavoratori stagionali stranieri che non vogliono venire o vogliano tornare nei loro paesi», ha ricordato Bellanova. Ed «alcuni paesi si stanno organizzando per le produzioni nel loro territorio, utilizzando lavoratori italiani». Salutando gli interventi straordinari previsti dal governo per il made in Italy, Bellanova ha invocato «passaggi successivi». Ed ha aggiunto che «siamo pronti a guidare missioni settoriali in mercati maturi, come Usa e Giappone che dobbiamo presidiare, e nei mercati emergenti». Inoltre, «bisogna dotare le nostre ambasciate di professionalità specifiche su tematiche agricole».