Incidenti stradali: rimorchio in fiamme, code in A1

Disagi al traffico con code sull'autostrada A1, verso Bologna, tra Fiorenzuola e Fidenza dove il rimorchio di un camion ha preso fuoco. Il traffico scorre su due corsie e chi è in viaggio verso Bologna Autostrade consiglia di uscire a Piacenza sud e rientrare a Fidenza dopo aver percorso la strada statale 9 Via Emilia. Sul posto, km 85+700, sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco ed i mezzi di soccorso meccanico. Nel Piacentino è stata inoltre chiusa, e poi riaperta, la strada statale 9 'Via Emilia' a Fiorenzuola D’Arda a causa di un incidente. Le deviazioni avvengono all’interno del centro abitato.