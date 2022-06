Covid, aumentano ancora i ricoveri, 149 casi in provincia

CREMONA - Con 29.942 tamponi effettuati è di 5.298 il numero dei nuovi positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia, 149 nella sola provincia di Cremona, con un tasso di positività in lieve diminuzione al 17,6% (ieri era stato del 17,9%). Il numero dei ricoverati nelle terapie intensive è stabile (17) mentre è in salita negli altri reparti per la cura del Coronavirus (550, +24). I decessi sono 7 per un totale di 40.711 dall’inizio della pandemia. È quanto si legge sul sito del Ministero della Salute. (ANSA)

I NUOVI CASI PER PROVINCIA

Milano: 2.025

Bergamo: 294

Brescia: 558

Como: 338

Cremona: 149

Lecco: 152

Lodi: 104

Mantova: 217

Monza e Brianza: 432

Pavia: 267

Sondrio: 81

Varese: 480