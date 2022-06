Covid, continuano a calare i ricoveri, in provincia 108 casi e 2 vittime

CREMONA - A fronte di 26.513 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Lombardia, sono 3.273 i casi di positività al Covid-19 registrati, dei quali 108 nella sola provincia di Cremona. Il tasso di positività sale al 12,6% (ieri era all'11,1%), ma i ricoveri continuano a diminuire: le terapie intensive liberano 7 posti e i reparti ordinari contano 12 ricoverati in meno rispetto a ieri. I decessi totali registrati in Lombardia sono 22, dei quali 2 nella provincia di Cremona.

I NUOVI CASI PER PROVINCIA