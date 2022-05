Covid, 57 casi in provincia, ricoveri in calo

CREMONA - A fronte di 31.778 sono 2.742 i nuovi casi di positività al Covid-19 in Lombardia, dei quali 57 nella sola provincia di Cremona. Il tasso di positività rimane stabile all'8,6%, mentre i ricoveri diminuiscono: 59 in meno nei reparti ordinari e 2 in meno nelle terapie intensive. Sono 27 i nuovi decessi registrati in regione, nessuno nella provincia di Cremona.

I NUOVI CASI PER PROVINCIA