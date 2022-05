ORE 20 In Evidenza I fatti della giornata

Medea, Cento passi: corsa ed emozioni nel cuore della città. Covid, 61 casi nel Cremonese, aumentano le terapie intensive. Shotokan, Devid Lena per il terzo anno al primo posto del Campionato Europeo. Ritorno del nucleare, 150 ragazzi in marcia per dire "No". Rifiuti, Soncino ripulito da un piccolo esercito green e solidale