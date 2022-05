ORE 20 In Evidenza I fatti della giornata

Calcio, il Crema abbandona sconfitto il Real Calepina (2-0). Covid, 78 casi in provincia, 2 morti. Addio a Daniele: voce jazz, forza commovente e cuore da leone. Reddito di cittadinanza: in corso altri 5 arresti in Lombardia per truffa. "Fiori e sapori": colori e profumi che ammaliano, un mix riuscito