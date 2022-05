Covid, 218 casi in provincia, aumentano i ricoveri

CREMONA - A fronte di 50.286 tamponi effettuati sono 6.471 i nuovi positivi in regione, 218 nella provincia di Cremona. Il tasso di positività rimane stabile al 12,8% ma aumentano i ricoveri, sia in terapia intensiva (+2) che nei reparti ordinari (+14). Sono 10 i decessi registrati in Lombardia, 2 dei quali in provincia.

