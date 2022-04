ORE 13 In Evidenza I fatti della giornata

Giacobazzi: «La Provincia, auguri per i tuoi 75 anni». Il presidente Crotti: «Una serata di allegria». Politica cremonese in lutto, addio a Mario Oradini. Torna in azione la banda dei computer, saccheggiata la scuola primaria di Pandino. Cremonese, cresce la febbre: Pesce aspetta un’altra festa. Bullismo, MagicaMusica dice un sonoro «no»