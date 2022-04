ORE 13 In Evidenza I fatti della giornata

La grande fuga dei medici, ecco perché abbandonano. Solidarietà: tutti insieme per George, dalla Conti il primo passo. Piano di investimento da 11mila euro, ma il broker finanziario è falso. Furto aggravato di energia elettrica in condominio, denunciata una coppia. Fatture per operazioni inesistenti, condanna definitiva: 67enne in manette