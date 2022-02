ORE 13 In Evidenza I fatti della giornata

Alessia e Ramona: «Luca era terrorizzato. In testa, le sue urla...». Ramona: "Io sul taxi insieme a Luca. Ecco com'é andata quella notte". Addio all'ex assessore Claudio Demicheli, aveva 61 anni. La denuncia di Govoni: fermiamo le atrocità in atto nelle miniere di Kolwezi. Vaccini, la campagna va al rallentatore: meno di 50 dosi al giorno. Aperitivo no vax in piazza Stradivari, sei denunciati dalla Digos