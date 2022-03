Museo civico, domani nuovo evento per gli appassionati di storia locale

CANNETO SULL’OGLIO - Domani, domenica 6 marzo, alle ore 16, un nuovo e buon motivo richiamerà gli appassionati di storia locale a ritrovarsi presso il Museo civico di Canneto sull’Oglio. In occasione della chiusura di Sericulture. My house is made of silk - la mostra con la quale si è inaugurata la nuova stagione di visite ed eventi con un interessante percorso fra arte contemporanea e tradizione della bachicoltura - si terrà un incontro di approfondimento sui temi della gelsicoltura legata alla produzione della seta, attività intensamente praticata nelle nostre campagne fino alla metà del secolo scorso.

Interverranno Ermanno Finzi, già docente dell’Università di Padova e attento studioso delle antiche comunità ebraiche mantovane, e Stefana Mariotti, presidente del Museo del lino di Pescarolo, uno dei più interessanti musei etnografici tematici della Lombardia. Mentre Ermanno Finzi, partendo dall’analisi di una significativa documentazione storica della metà del Settecento, parlerà del contributo della borghesia ebraica locale allo sviluppo della produzione serica nel mantovano occidentale, Stefana Mariotti ripercorrerà le fasi dell’allevamento domestico del baco da seta, soffermandosi in particolare sul fondamentale ruolo delle donne e del lavoro femminile in tutto il ciclo produttivo, dall’allevamento dei bombici alla sbozzolatura e alla successiva fase della filatura. Concluderà l’incontro, coordinato da Marida Brignani direttrice del Museo civico, la proiezione di un breve filmato estratto da una approfondita ricerca curata alcuni anni fa dal Museo del lino e ricca di storie e di interviste.