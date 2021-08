Lodo, parole e musica

PIADENA DRIZZONA - Questa sera, alle 21.30, nel chiostro dei Gerolamini, arriverà Lodo Guenzi, cofondatore, nel 2009, del gruppo musicale Lo Stato Sociale, che nel 2018 ha conquistato grande notorietà e ampliato il proprio successo dopo la partecipazione al Festival di Sanremo classificandosi al secondo posto con la canzone «Una vita in vacanza».

Guenzi, detto Lodo, canta, suona la chitarra, il pianoforte e il sintetizzatore. Non ha paura di esporsi ed è lui ad essere un po’ l’anima della band. A Piadena Drizzona arriverà, per iniziativa del Comune, nell’ambito della 18esima edizione di «Musica in Castello», la rassegna promossa da Piccola Orchestra Italiana e dai Comuni che la ospitano e diretta artisticamente da Enrico Grignaffini. «Musica in Castello» è un gruppo di volontari uniti dallo stesso ideale: portare cultura su questo territorio.

Lodovico Guenzi si è diplomato al liceo classico ed è passato a Udine per studiare recitazione all’Accademia di Arte drammatica Nico Pepe. Si esibì in alcune performance teatrali, ma ben presto capì che non era quella la sua strada. Decise quindi di tornare a Bologna, dove iniziò a lavorare come dj a Radiocittà Fujiko. All’interno della radio conobbe Alberto Guidetti (Bebo) e Alberto Cazzola (Albi), e dall’amicizia dei tre nel 2009 nacque Lo Stato Sociale.

Il 23 luglio di due anni fa, sempre per la medesima rassegna, l’Assessorato alla Cultura del Comune di Piadena Drizzona organizzò sempre nel chiostro «Soundtrack Of My Life. Musica, calcio, vino e un’esaltante colonna sonora dai Pink Floyd a Michael Jackson di Bocephus King», racconto di musica e parole accompagnato dal giornalista Andrea Scanzi.

Nel 2014, sempre con la stessa rassegna, fu possibile l’arrivo a Piadena del regista Pupi Avati.

Guenzi presenterà lo spettacolo «Chiacchiere con chitarrino». La serata sarà a ingresso libero con prenotazione obbligatoria tramite link pubblicato sul sito musicaincastello.it