Così nasce il tuo giornale, dietro le quinte de La Provincia

CREMONA (9 agosto 2019) - Quando i giornalisti spengono il pc e le luci della redazione, il lavoro è soltanto a metà. Poi inizia ‘il bello’. A ottanta chilometri da Cremona, nel modernissimo Centro Stampa Quotidiani di Erbusco (la porta della Franciacorta, in provincia di Brescia) le notizie, le fotografie e i titoli prodotti dalla redazione de La Provincia si trasformano magicamente in un giornale da stringere fra le mani, leggere e sfogliare.

Tutto il processo produttivo del giornale è stato ripercorso e studiato l’altra notte dal direttore de La Provincia, Marco Bencivenga, dal presidente di Sec - Società editrice cremonese, Riccardo Crotti, e dal responsabile di PubliA, Marco Aschedamini. Una visita tanto istruttiva quanto emozionante, guidata dall’ingegner Dario De Cian e dal direttore amministrativo del Csq, Massimo Calzoni, responsabili insieme al direttore di produzione Francesco Battaglia e al direttore tecnico Alberto Giudici di un impianto che ogni notte sforna oltre duecentomila copie dei maggiori quotidiani del Nord Italia - da La Provincia di Cremona al Giornale di Brescia, da L’Eco di Bergamo a La Provincia di Como, da Avvenire a La Provincia di Sondrio, da Il Cittadino di Lodi a La Provincia di Lecco – e le edizioni locali di Bild am Sonntag, De Telegraaf, Ekstra Bladet, The Times e The Sunday Times.

