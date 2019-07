Casalmaggiore, The Rider in anteprima italiana per il cinema all'aperto

CASALMAGGIORE (6 luglio 2019) - Sarà un film in anteprima assoluta italiana, The Rider di Chloé Zhao, mercoledì 10 alle 21.30, ad aprire la 12esima edizione della rassegna di cinema all’aperto ideata e curata da Emanuele Piseri ed organizzata dal Museo Diotti e dall’assessorato alla Cultura del Comune di Casalmaggiore. Il titolo della rassegna, presentata oggi, è ‘In limine. Cinque film proprio lì, sulla soglia della lite’.

Il film, pluripremiato, è stato presentato in anteprima a maggio 2017 al Festival di Cannes nella sezione Quinzaine des Réalisateurs. Successivamente è stato proiettato in molti festival cinematografici internazionali, tra cui Telluride Film Festival, Toronto International Film Festival, BFI London Film Festival e Sundance Film Festival, ma in Italia arriverà ufficialmente il 29 luglio.

La ressegna prosegue il 17 luglio con Lady Bird di Greta Gerwig, il 24 Summer di Kirill Serebrennikov, il 31 Dogman di Matteo Garrone e il 7 agosto si chiude con Dilili a Parigi di Michel Ocelot.

L’ingresso comprensivo dell’entrata al museo costa 3 euro e il ridotto 2.50. L’abbonamento alle cinque serate e la tessera annuale al museo costa 12 euro; ridotto 10 euro. La tariffa ridotta viene applicata ai minori di 25 anni e ai maggiori di 65. La proiezione di terrà anche in caso di maltempo, in spazi interni al Museo.

