Maltempo, la Croce piegata sotto osservazione. Verifiche in quota

PIADENA DRIZZONA - È atteso per le 8 di oggi l’arrivo in piazza Garibaldi di una piattaforma dell’impresa Danese Autogru di Campitello che porterà due o tre persone a una cinquantina di metri dal suolo, all’altezza della grande croce posta sulla sommità del campanile della chiesa di Santa Maria Assunta, rimasta pericolosamente inclinata in seguito alla bufera di lunedì scorso. «Il sopralluogo è necessario per capire come procedere – spiega il sindaco Matteo Priori –. Non si tratta di una operazione semplice, anche perché la sfera in cui è inserita la croce, alta circa tre metri, presenta delle crepe. Probabilmente servirà poi l’intervento di una gru per mettere in sicurezza il manufatto». Tra le persone che dovrebbero salire sulla piattaforma ci sarà Maurizio Ziglioli, che conosce lo stato dei luoghi perché a suo tempo era salito per la sistemazione di luminarie.



Intanto, piazza Garibaldi continua ad essere chiusa per circa tre quarti della sua ampiezza e l’accesso all’oratorio avviene dal chiostro municipale. «È una misura cautelativa chiesta dai vigili del fuoco – continua il sindaco –. In base a quanto emergerà dal sopralluogo verrà valutato che cosa fare, per evitare possibili rischi di crollo della croce e del suo basamento. Speriamo che non arrivino altre trombe d’aria, nel frattempo. Purtroppo devo rilevare come anche in questa circostanza ci siano cittadini rispettosi delle regole e altri meno. Se sono stati posti dei nastri rossi e bianchi e delle transenne per impedire l’accesso in gran parte della piazza, perché c’è chi vuol comunque passare di lì? Noi dobbiamo assolutamente evitare rischi per l’incolumità delle persone».

Intanto, a seguito del sopralluogo eseguito dai vigili del fuoco è emerso che la croce metallica posta sul campanile della chiesa di San Bartolomeo a Castelfranco d’Oglio risulta in uno stato di stabilità più precaria di quanto inizialmente stimato. Per garantire l’incolumità pubblica il sindaco ha disposto la chiusura alla circolazione veicolare e pedonale dell’area limitrofa al campanile compresa tra il civico 34 (escluso) e il civico 37 (compreso) di via della Vittoria, escluso il civico 32, oltre alla interdizione dell’utilizzo del passo carraio e della camera soprastante dell’abitazione posta in via della Vittoria 37. «Mentre i vigili del fuoco verificavano la situazione, la croce di Castelfranco si è messa a girare su se stessa – riferisce Priori –. Di qui la loro diffida ad emettere una ordinanza».



Il parroco, don Antonio Pezzetti, è come tutti in attesa di conoscere l’esito delle verifiche: «Osservando le immagini scattate dal drone non sembrerebbero esserci dei rischi immediati. Il palo di ferro si è inclinato, ma non dà l’idea di essere sul punto di rompersi. Dopodiché non si può dire nulla di preciso finché non viene effettuato un controllo approfondito sul campo. Restiamo in attesa».