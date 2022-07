Lutto, si è spento il sorriso di Mariangela

PIADENA DRIZZONA - Grande cordoglio per la scomparsa di Mariangela Folesani in Gremizzi, scomparsa ieri a soli 62 anni. Mariangela era infermiera alla casa di riposo San Vincenzo di Vho, da pochissimo in pensione, e viene ricordata con affetto per la sua grande professionalità ed umanità. Era impegnata da una vita come volontaria del Gruppo Sostenitori del Centro tumori di Piadena, prestando la sua opera in occasione delle aperture degli ambulatori per le visite specialistiche gratuite.

Un’opera preziosa. Non a caso in tanti la piangono, dopo aver seguito con apprensione nelle ultime settimane l’evolversi del suo stato di salute. Tutti speravano, ma la malattia ha proseguito la sua corsa in modo crudele fino all’epilogo più triste. Anche il Gruppo Storico di Sabbioneta, di cui Mariangela faceva parte con il marito Giorgio, ha parole commosse per lei: «La ricordiamo con affetto e gratitudine per tutto quello che ha fatto per il gruppo di cui è stata una colonna portante, la partecipazione alle attività, l'amicizia e i bellissimi momenti condivisi. Sfilate, cortei, rievocazioni e momenti conviviali che porteremo sempre con noi e nel suo nome continueremo la nostra attività. La ricordiamo sempre sorridente».

In una immagine il Gruppo Storico la propone assieme alla sua famiglia, il marito Giorgio e il figlio Daniele, «altre colonne portanti del nostro gruppo, quando collaborammo con Alberto Angela quando venne a Sabbioneta qualche anno fa. Ciao Mariangela fa buon viaggio. Salutaci le stelle». Mariangela lascia anche i fratelli Fulvia, Gino, Ilario, Cinzia e Alfredo. I funerali si terranno alle 9 di domani a Piadena. La famiglia ha chiesto non fiori ma eventuali offerte all’Hospice di Cremona e/o al Centro Tumori di Piadena.