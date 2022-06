Tragico incidente al Mugello, morto il motociclista Davide Longhi

FIRENZE - Tragico incidente in pista all’autodromo del Mugello: è morto il motociclista Davide Longhi trasportato in ospedale in gravissime condizioni.

L’incidente è avvenuto intorno alle 11 durante le prove libere in vista delle gare di Coppa Italia di moto fissate per questo fine settimana: oltre a Davide Longhi è rimasto coinvolto anche un altro pilota.

Le loro condizioni sono apparse subito gravi, il personale del centro medico del circuito toscano, intervenuto tempestivamente per soccorrerli, è riuscito a stabilizzare le loro condizioni, prima del trasporto al vicino ospedale di Careggi, Longhi con l’eliambulanza.

Davide Longhi, 35enne di Romano di Lombardia, è deceduto qualche ora dopo in seguito alle gravissime ferite riportare nell’incidente. Ferito in modo grave un 39enne: ha riportato un politrauma ed è ora ricoverato all’ospedale di Careggi in prognosi riservata.

Sulla dinamica dell’incidente, da quanto ricostruito al momento, sembra che entrambi i piloti stessero procedendo su un tratto rettilineo quando uno dei due avrebbe rallentato per entrare ai box venendo tamponato dall’altro. In seguito al violentissimo scontro entrambi i motociclisti sono caduti a terra.

Il 35enne è stato poi trasportato con l’elisoccorso a Careggi dove è successivamente deceduto, l’altro ferito è stato trasferito in ambulanza prima all’ospedale di Borgo San Lorenzo e poi al policlinico fiorentino.

Pilota esperto, Davide Longhi era molto conosciuto anche in provincia perché frequentava il Circuito di San Martino del Lago. Sul suo profilo Instagram c'è proprio una recente foto scattata al Cremona Circuit.