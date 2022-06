La farmacia chiude: dipendenti tutti malati

VIADANA - Sei dipendenti su sei a casa in malattia alla Farmacia Comunale 2 situata presso il Parco commerciale, un evento imprevedibile, ma forse nemmeno troppo, che ha imposto la chiusura dell’esercizio da martedì scorso e sino a quando non tornerà in servizio un numero sufficiente di farmacisti da garantire la riapertura. Non era mai accaduto prima e grande è stata la sorpresa dei viadanesi quando, arrivati di fronte alle vetrine della frequentatissima farmacia, hanno trovato le porte serrate per ‘motivi tecnici’.

«Dovremmo riuscire a riattivare il servizio sabato, tuttalpiù domenica mattina», annuncia Vittorio Bortolotti, dal 2016 amministratore unico della società ‘Farmacia comunale di Viadana srl’. «Appena ci siamo resi conto di non avere abbastanza personale, abbiamo avvisato l’Ats Val Padana, in quanto la farmacia è un servizio pubblico». Non si poteva utilizzare il personale della Farmacia comunale 1, quella in largo De Gasperi, per tenere aperto anche il punto vendita al Parco commerciale? «No, ci sono dipendenti distinti e con orari diversi, comunque il servizio per i viadanesi è garantito anche in questi giorni proprio dalla farmacia 1», risponde Bortolotti.

Se quella ‘storica' in largo De Gasperi serve soprattutto il centro cittadino ed è stata recentemente riqualificata, la farmacia chiusa in questi giorni è un fiore all’occhiello dal punto di vista degli incassi, anche grazie alla comodità di parcheggio e al fatto che è sempre aperta la domenica mattina, evitando così ai viadanesi, ma non solo, di dover spostarsi alla ricerca della farmacia ‘di turno’.