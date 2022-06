Siccità: Fontana, la Lombardia chiederà lo stato di emergenza

MILANO - «Chiederemo sicuramente lo stato di emergenza» È quanto ha detto oggi il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, parlando del tema siccità. «C'è già stata una richiesta a livello parlamentare della Lombardia. Penso sia una richiesta che andrà fatta congiuntamente - ha aggiunto il governatore - perché è una situazione drammatica per la Lombardia, il Piemonte, l’Emilia Romagna ma anche il Veneto». (ANSA)

Sono preoccupato - ha continuato Fontana - da parecchi mesi stiamo ponendo attenzione alla questione. In passato abbiamo preso delle iniziative per cercare di ridare un pò di acqua ai laghi e abbiamo raggiunto un accordo con il mondo dell’agricoltura per rinviare, di fatto, la semina per consentire che i laghi si potessero riempire un pò. E’ una situazione estremamente delicata". Il governatore lombardo ha sottolineato che "la sostenibilità è un argomento di cui dobbiamo ancora molto approfondire e molto studiare, perché la via giusta nascerà da tutti questi ulteriori investimenti che dovranno essere fatti". (ITALPRESS)