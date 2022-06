Gazzuolo, per Andrea Minari raggiunto il quorum

GAZZUOLO - Primo ostacolo superato anche a Gazzuolo già alle 19 di oggi. Anche qui è candidato sindaco solo Andrea Minari e il quorum è stato del 43 % (serviva il 40%). Ora non resta che attendere lo scrutinio di domani pomeriggio per avere la conferma dell'elezione del sindaco. Deve raggiungere il 50 per cento più uno dei voti validi.