Vicesindaco, Gianfranco Cavenaghi lascia il posto a Luciano Di Cesare

PIADENA DRIZZONA - Da oggi, vicesindaco del Comune di Piadena Drizzona non è più Gianfranco Cavenaghi ma Luciano Di Cesare. Lo ha deciso il sindaco Matteo Priori che ha formalizzato il tutto con un decreto. Nell’atto si evidenza «l’esigenza di procedere alla nomina di un nuovo vicesindaco al fine di meglio calibrare l’impegno amministrativo dei vari assessori impegnati nella quotidiana attività di svolgimento di quanto affidato, alternando le figure addette a sostituire il sindaco in caso di assenza o impedimento con una rotazione degli incarichi già prevista sin dall’inizio dell’attività amministrativa». Viene inoltre precisato che a Cavenaghi vengono confermati gli incarichi per le funzioni di settore assegnati con il decreto n. 1 del 5 giugno 2019, ossia bilancio, finanza locale, tributi, attività economiche, industria, artigianato, commercio.

Il sindaco Matteo Priori

«Fin dall’inizio - dice il sindaco - il ruolo di vicesindaco avrebbe dovuto essere ricoperto da Di Cesare, ma poi si giunse all’accordo che la carica sarebbe stata assegnata a Cavenaghi. Abbiamo sempre detto che si sarebbe applicato un principio di alternanza, sulla base del fatto che un incarico di cinque anni può scontrarsi anche con eventuali esigenze personali, per impegni sopraggiunti o altro». Da un po’ di tempo, però, facciamo notare, i rapporti non erano idilliaci con il vicesindaco: «Non nego che la situazione non sia stata delle più rosee, negli ultimi periodi, e questo ha inciso nei rapporti interni di maggioranza, inutile nascondersi dietro un dito. Ma in realtà la motivazione dell’incarico a Di Cesare vuole essere soprattutto una sorta di premio a lui, per il suo enorme impegno, particolarmente aumentato durante il difficile periodo della pandemia. Di Cesare è costantemente presente sui problemi del suo settore e credo che un riconoscimento gli andasse dato».

La pubblicazione del decreto è stata preceduta, lunedì sera, da un incontro di maggioranza in municipio. Secco il commento di Cavenaghi: «Si tratta di una libera e arbitraria scelta del sindaco». Il cambio in corsa, insomma, non è stato indolore. Resta da vedere se potrà avere o meno degli strascichi sulla tenuta della maggioranza.

Restano confermati gli incarichi da assessore di Di Cesare: servizi sociali e assistenziali, rapporti con organismi e associazioni di volontariato, Protezione Civile. Il resto della giunta è comporto da Laura Lucini in Pigoli, assessore alle politiche economiche e pari opportunità, e da Federica Pozzi, assessore a cultura e istruzione, biblioteca, associazioni culturali, istituzioni scolastiche.