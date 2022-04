Angelo Bergamonti, il ricordo nel rombo dei motori

GUSSOLA - Tutto è pronto per il Bergamonti Day di domani, con il motoraduno numero 50 e la cerimonia commemorativa del grande campione, scomparso il 4 aprile 1971 durante la Mototemporada di Riccione, con la località romagnola che ha celebrato il pilota domenica scorsa nel punto in cui sorge un cippo e una stele commemorativa.



Il Motoclub Angelo Bergamonti, con il patrocinio del Comune di Gussola, ha predisposto tutto al meglio. Sarà un motoraduno a iscrizione gratuita e a libero accesso a tutti i tipi di moto, ciclomotori compresi, come i cosiddetti «cinquantini» del tipo Ciao o Vespa. Tutti ammessi comunque a prescindere dal modello o tipo, motocicli, moto, super moto, granturismo. Già a partire da oggi alle 10 circa presso la sala polifunzionale Giovanni Paolo II, l’ex centro culturale, sarà inaugurata e aperto al pubblico una mostra di moto, cimeli e foto di Bergamonti e di 50 anni di attività del Motoclub. Domenica la mostra sarà aperta dalle 8 e chiuderà nel tardo pomeriggio. Alle 10,30 si terrà l’apertura ufficiale con le autorità. Il Motoclub ha predisposto per l’occasione celebrativa 100 bottiglie numerate da collezionismo con personalizzazione sul 50esimo.



Domani, dalle 9, piazza Comaschi inizierà a riempirsi di due ruote a motore. L’auspicio dei componenti del Motoclub è che l’omaggio a Bergamonti, a mezzo secolo dalla fondazione del sodalizio a suo nome, sia confortato da una partecipazione massiccia. Come ha detto il presidente Giuseppe Pietralunga, «per tutti i motociclisti deve essere uno stimolo e un esempio per far riconoscere la propria passione, la vera passione del motociclista a ricordo di un grande campione».

Alle 11.45 inizierà il breve trasferimento al monumento per la benedizione a tutti i motociclisti, conclusa tradizionalmente dal rombo di tutti i motori. Seguirà un giro a Casalmaggiore con aperitivo offerto dal bar Z9. Intorno alle 13 i partecipanti arriveranno al Cremona Circuit Angelo Bergamonti per una sfilata in pista e la conclusione della manifestazione.



La stazione di servizio in via XIII Martiri a Gussola, ex officina di Bergamonti negli anni 60 e 70, ha onorato il campione gussolese facendo dipingere i muri con alcuni momenti che ritraggono il «Berga».

Al ritorno dal Cremona Circuit i partecipanti potranno fermarsi per ringraziare i gestori. Oggi e domani forniranno il loro supporto alcune unità di volontari gussolesi della Protezione civile e alcuni carabinieri della sezione Anc di Casalmaggiore. Il direttivo del Motoclub, oltre che dal presidente, è composto dal vicepresidente e referente per le moto d’epoca Giulio Andreani, dal segretario Yuri Romanini, dal cassiere Luca Assandri, dal direttore sportivo e addetto ai rapporti con la stampa Sante Granelli, dai consiglieri Fabrizio Del Re, referente per mototurismo e gite sociali, Claudio Bonaldo, responsabile C.r.s. (Certificato di rilevanza storica) e moto d’epoca, Renato Ottoni e Michele Viola. Un gruppo di appassionati che da tantissimi anni, con tenacia incrollabile, lavora per tenere vivo il ricordo del grande campione gussolese.