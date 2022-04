Cimieri del paese: «Degrado oltre ogni limite»

PIADENA DRIZZONA - «Tutti i cimiteri del paese sono in condizioni pietose. Spero che il responsabile si renda conto della situazione creatasi e prenda provvedimenti seri nei confronti della ditta che li ha in appalto». A dirlo è il consigliere comunale Luigi Pagliari, ex responsabile del verde pubblico, che spiega di essersi recato quindici giorni fa dal dipendente comunale responsabile dei cimiteri chiedendo che fossero presi dei provvedimenti urgenti per far sistemare le aree cimiteriali, piene di erbacce. «Ricordo che la ditta che ha in appalto i cimiteri dal 1 marzo 2021 al 31 agosto 2023 percepisce 90.890 euro comprensivi di Iva al 22%. Riguardo alle mie osservazioni — aggiunge Pagliari — mi è stato risposto che sono l’unico del paese che si lamenta del degrado dei cimiteri».



Pagliari, dopo aver sostenuto che «la situazione non è migliorata» e che anzi «peggiorerà ulteriormente dopo le ultime piogge» ha chiesto ai cittadini «contribuenti di questo comune» di esprimere un giudizio riguardo la nuova manutenzione dei cimiteri, attraverso messaggi social, che sono arrivati ed esprimono a loro volta critiche sulla situazione, oggettivamente bisognosa di interventi. Pagliari ha ispezionato anche il cimitero di Drizzona e dice: «La situazione è disastrosa e neanche i bidoni dei rifiuti vengono svuotati». Il servizio di manutenzione ordinaria prevede da parte della ditta appaltatrice numerosi adempimenti tra i quali la pulizia ordinaria di dialetti, corridoi e porticati, il taglio settimanale dell’erba (altezza massima 10 centimetri), i trattamenti antiparassitari e il diserbo, la pulizia e disinfezione giornaliera dei servizi igienici, la garanzia di decoro in occasione delle festività, la manutenzione e l’assistenza in occasione dei funerali.