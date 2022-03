Rivarolo del Re, aiuti per la popolazione ucraina

RIVAROLO DEL RE - L'associazione Aquile odv, con sede legale a San Giovanni in Croce e sede operativa a Martignana di Po, si è attivata in collaborazione con altre associazioni tra cui “Colors for Peace” di Antonio Giannelli per raccogliere generi di prima necessità e farmaci per le popolazioni ucraine martoriate dalla guerra. Mentre i farmaci raccolti e donati dall’Azienda Farmaceutica Municipale di Casalmaggiore partiranno domani, mercoledì 16, alla volta dei confini dell'Ucraina, i generi alimentari sono stati destinati alle comunità che accolgono i profughi.

Questa mattina, grazie alla generosità degli abitanti di Rivarolo del Re, è avvenuta la consegna dei primi aiuti - generi alimentari e di igiene personale - alla Tenda di Cristo, che a Casa Paola ospita 8 ucraini, tra cui 4 minori e una nonna di 90 anni. Con la presenza del sindaco Luca Zanichelli, che sempre affianca e supporta l’organizzazione nelle sue attività, il presidente Maurizio Stradiotti e il referente operativo Mauro Raschi hanno consegnato un furgone di beni “nelle mani” di padre Francesco Zambotti e della direttrice di Casa Paola Pierangela Cattaneo.

“E' un primo passo per cercare di supportare un'accoglienza diffusa nel territorio dove opera la nostra organizzazione - commenta Stradiotti -. Ringraziamo già le popolazioni di Rivarolo del Re, Spineda, San Giovanni in Croce e Martignana di Po per tutto quello che stanno portando nei nostri centri di raccolta”. Il sindaco Luca Zanichelli esprime “un grosso plauso alla generosità dei Rivarolesi e all'ospitalità della Tenda di Cristo verso gli ospiti ucraini”.