Covid: in Lombardia 5.501 nuovi casi e 32 decessi, 2 a Cremona

CREMONA - Con 58.445 tamponi effettuati è di 5.501 il numero di nuovi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia, 190 in provincia di Cremona, con un tasso di positività in discesa al 9,4% (ieri era all’9,7%).

Il numero dei ricoverati è in lieve calo nelle terapie intensive (-1, 72) e nei reparti (-7, 776).

Sono 32 i decessi, 2 a Cremona, che portano il totale da inizio pandemia a 38.921.

I DATI NELLE PROVINCE.

Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 1.923 casi, a Bergamo 338, a Brescia 599, a Como 373, a Cremona 190, a Lecco 194, a Lodi 100, a Mantova 214, a Monza e Brianza 380, a Pavia 290, a Sondrio 73 e a Varese 493.

FIGLIUOLO: IL 31 MARZO PASSO LA MANO.

«Io il 31 comunque voglio passare la mano perché ho un incarico importante come comandante del Covi e mi voglio dedicare a quello. Penso di aver fatto la mia parte, ho visto cose belle e cose meno belle ma basta così. Sono un tecnico e voglio rimanere un tecnico». Lo ha detto il commissario straordinario all’emergenza coronavirus e comandante del Covi, Francesco Paolo Figliuolo, nel corso della presentazione del libro scritto con Beppe Severgnini 'Un italiano', edito da Rizzoli, a 'Libri Come', all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

REINFEZIONI: PIU' A RISCHIO LE DONNE.

Dal 24 agosto 2021 al 9 marzo 2022 sono stati segnalati 251.633 casi di reinfezione da SarsCoV2, pari al 3% del totale dei casi notificati. Nell’ultima settimana la percentuale di reinfezioni sul totale dei casi segnalati è del 3,3%, stabile rispetto alla settimana precedente. Più a rischio sono donne, giovani e sanitari. Lo evidenzia il Report esteso dell’Istituto superiore di sanità. «Il dato che caratterizza questa ondata pandemica che vede la variante Omicron come dominante è proprio il dato delle reinfezioni, un fenomeno importante che ci deve portare a prudenza e attenzione», ha commentato il presidente Iss Silvio Brusaferro.