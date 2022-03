Infortuni sul lavoro, in provincia aumentano del 33%

CREMONA - A gennaio 2022 sono aumentati del 33% gli incidenti sul lavoro in Provincia di Cremona, rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. E rispetto al gennaio 2019 (pre-pandemia) l’aumento è pari al 8%. È quanto emerge dalle elaborazioni condotte dal dipartimento Salute Sicurezza della Cisl Lombardia, sulla base degli ultimi dati Inail. Nel contesto della ripresa produttiva e dei servizi, gli infortuni sono aumentati anche oltre le possibili stime del tempo di lavoro. A gennaio 2022 gli incidenti sono stati 648, contro i 352 del 2021 e i 432 del 2019, quando ancora la pandemia non condizionava i ritmi delle attività produttive.

In un comunicato di Cisl Asse del Po emerge l'opinione del sindacato alla luce dei dati Inail: «Sono numeri che evidenziano una costante carenza di prevenzione, con un'insufficiente gestione dei rischi, per mancata formazione e modalità lavorative sempre poco attente alla salute e sicurezza. A livello regionale l’incremento 2022 rispetto al 2022 riguarda soprattutto le denunce di infortuni in occasione di lavoro (+ 5.291) rispetto a quelle di infortuni in itinere (+185)».

«Per la prima volta tutti i macro-settori registrano un aumento delle denunce di infortunio rispetto a gennaio 2021 - continua -. Il Terziario che, nei due anni della pandemia aveva registrato un forte calo, non solo vede un incremento su gennaio 2021, ma anche sul gennaio 2019, con 3.229 casi registrati nel 2022. Inoltre, aumentano le denunce di infortunio per le lavoratrici: da 3.374 del gennaio 2021 salgono a 6.909 nel 2022. Calano invece le denunce di malattie professionali: da 185 del gennaio 2021 passano a 165. La quasi totalità (165) riguardano la gestione industria e servizi».