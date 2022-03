Gussola, I bambini delle elementari manifestano per la pace

GUSSOLA - Anche i bambini della scuola primaria di Gussola, facente capo all’Istituto comprensivo Dedalo 2000, questa mattina hanno dato vita ad una coloratissima manifestazione per la pace. Alle 10 e 30 sono usciti dalle loro aule, accompagnati dalle insegnanti, e hanno “circumnavigato” il quartiere retrostante il plesso con una passeggiata per giungere poi in piazza Comaschi. Tutti con i loro disegni, le bandiere della pace, i palloncini.

Gli elaborati sono stati tutti collocati su tabelloni di legno. “Lo so - si legge in uno dei fogli appesi - vi sembra strano che dei bambini stiano protestando ma noi vogliamo far capire alle persone quanto sia importante la pace, e dobbiamo fermare la guerra, perciò io voglio farvi alzare in piedi e far protestare anche voi. Forza, non siete vecchietti, ce la potete fare. Dai urliamo: credo nella pace”. Poi altre frasi: “Se insieme amiamo gli altri, avremo pace, amore, condivisione sempre”. “La pace per me è un tesoro nascosto”. E tante altre, tanti disegni, un bellissimo mandala.

Non sono mancati i canti e l’intervento del sindaco Stefano Belli Franzini: “Grazie, grazie, grazie, perché avete colorato la piazza con i colori della pace - ha esordito il primo cittadino -. Il vostro messaggio, come quello dei vostri compagni della settimana scorsa, spero che arrivi in questo momento a chi può decidere le sorti della situazione, del mondo, quindi i potenti. Penso che il messaggio lanciato da voi, dai bambini, dagli studenti, sia quello più importante e che ha una risonanza maggiore a livello mondiale. Lo fanno in tante altre città. Gussola con voi è stata presente. Quindi penso che il vostro grido di pace debba essere ascoltato e tutti insieme dobbiamo augurarci che questo avvenga, per le sorti anche di tanti bambini come voi che stanno vivendo un momento molto difficile e un cambio radicale della loro vita. Facciamo tutti insieme un applauso di incoraggiamento a questi bambini”.