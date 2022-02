Covid: la Lombardia in zona bianca da lunedì 28 febbraio

MILANO - «La Lombardia è da zona bianca». Lo sostiene la vicepresidente e assessore al Welfare Letizia Moratti, annunciando che «oggi entrambi i parametri delle ospedalizzazioni sono sotto le soglie che hanno collocato nelle scorse settimane la nostra Regione in zona gialla». «Con un 14,6% di occupazione dei posti letto in area medica e un 8,6% nelle terapie intensive, un Rt regionale a 0,62 e un’incidenza che scende rapidamente - specifica Moratti in una nota - si disegna un quadro che colloca saldamente la Lombardia in zona bianca».

Con questi dati il cambio di colore della Lombardia scatterà lunedì 28 febbraio. Per il passaggio dalla fascia gialla a quella con le minori restrizioni anti-Covid, anche se la differenza è ormai nulla, è infatti necessario che i parametri si mantengano nella soglia del bianco ancora per un’altra settimana. La decisione ufficiale sarà presa venerdì prossimo dalla Cabina di monitoraggio del Ministero della Salute, salvo non si ritenga congruo un periodo inferiore. (ANSA)