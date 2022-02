Consigliera di Parità, Gandolfi: «Io sentinella anti discriminazioni»

MILANO - Il presidente della Regione Attilio Fontana, l’assessore alla Formazione e lavoro Melania De Nichilo Rizzoli, e la consigliera regionale Simona Tironi, hanno presentato la nuova consigliera di parità regionale, Anna Maria Gandolfi.

Fontana ha dato totale disponibilità della Regione a supporto dei progetti che la neoconsigliera andrà a proporre sul territorio per combattere ogni tipo di discriminazione. Rizzoli, nel sostenere l’importante ruolo dell’occupazione femminile, ha dato ampiamente supporto all’ufficio della Consigliera di parità affinché la Regione Lombardia possa vantare un’occupabilità femminile in linea con le richieste europee

«Come Regione – chiosa Tironi – promuoviamo iniziative in favore delle pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo, ma soprattutto anche per le giovani donne al rientro dalla maternità nel mondo del lavoro».

La neoconsigliera Anna Maria Gandolfi ha confermato la necessità di un lavoro di squadra per raggiungere obiettivi ambiziosi a vantaggio delle donne lavoratrici e delle aziende che intendono valorizzare le competenze delle proprie collaboratrici. Ha ricordato, inoltre, che nella sua veste è un pubblico ufficiale, ma che si pone al servizio sia delle aziende che dei loro collaboratori/collaboratrici.

«Sarà molto importante – afferma Gandolfi – far conoscere e riconoscere il ruolo della Consigliera di parità che è sentinella sul territorio contro le discriminazioni in ambito lavorativo; questo implica la necessità di lavorare in sinergia con tutto il territorio ivi comprese le associazioni datoriali, le organizzazioni sindacali, le libere professioni e le direzioni interregionali».

Al passaggio di testimone era presente anche la consigliera di parità uscente Carolina Pellegrini, che ha ricoperto il ruolo per oltre dieci anni. A lei sono andati i ringraziamenti di tutti per il proficuo lavoro svolto.