Covid: in Lombardia 8.395 nuovi casi e 75 decessi

CREMONA - Con 102.963 tamponi effettuati è di 8.395 il numero di nuovi positivi al Coronavirus registrati in Lombardia - 312 in provincia di Cremona -, con un tasso di positività in calo all’8,1% (ieri 8,9%).

Il numero dei ricoverati diminuisce nelle terapie intensive (-10, 182) e nei reparti (-121, 2.272). Sono 75 i decessi - 3 a Cremona - che portano il totale da inizio pandemia a 37.867.

"QUARTA DOSE? LA ESCLUDO A BREVE".

«Escludo categoricamente che serva una quarta dose a breve». Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, intervenendo a Timeline su skyTg24. "Nell’immediato - ha aggiunto - la escludo sicuramente, nel tempo dipenderà da quello che ci dirà la scienza sul calo della nostra immunità e sulla circolazione del virus in un futuro più o meno prossimo». «Se nel mese di ottobre questo virus ricomincerà a circolare e gli ospedali si riempiranno - ha sottolineato - alcune persone, quelle più a rischio, avranno più bisogno di un richiamo» e saranno loro la priorità per la quarta dose. Quanto al tipo di vaccino, il sottosegretario ha spiegato che «è verosimile che sarà simile a quello di un vaccino anti-influenzale». Un’ipotesi, ha concluso, è che venga inserito nel tetravalente.

GREEN PASS: DA MARZO POSSIBILE ALLENTAMENTO.

«Credo che già dal mese di marzo si possa prevedere un allentamento del Green pass, graduale, partendo magari ovviamente dai luoghi all’aperto», dopodiché si potrebbe «estendere l’allentamento anche ad altre misure. Mi pare che anche la scelta di togliere le mascherine all’aperto vada in questa direzione». Così ad Agorà su Rai 3, il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. «Non c'è dubbio», ha aggiunto, che il Green pass «sarà attenuato, con la solita gradualità con cui il governo ha introdotto una serie e di misure restrittive, ci avvieremo anche verso un loro allentamento».