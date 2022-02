Servizio Civile, due posti a Cremona: ultimi giorni per partecipare

CREMONA - CSV Lombardia Sud – Centro di Servizio per il Volontariato mette a disposizione nella sede di Cremona 2 posti da operatore volontario di Servizio Civile nei due progetti “Agire il futuro oggi un patto tra giovani, associazioni e istituzioni” con il Comune di Cremona in qualità di Ente capofila e “Semplice come un click: percorsi di facilitazione digitale a Cremona”:



1 posto nella sede di Cremona per “Agire il futuro oggi” [CODICE SEDE: 138872]



1 posto nella sede di Cremona per “Semplice come un click” [CODICE SEDE: 138872]

LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO.



Il periodo di volontariato avrà una durata di 12 mesi. Il servizio avrà un orario di 25 ore settimanali e un monte ore annuo di 1.145 ore. I volontari ammessi percepiranno un assegno mensile dell’importo di 444,30 euro.

AGIRE IL FUTURO OGGI.



Il progetto mira ad aumentare la partecipazione dei giovani alla vita della comunità e il loro protagonismo civico nell’ambito della vita sociale, culturale, associativa e istituzionale delle comunità di riferimento; si ispira all’obiettivo 16 dell’Agenda 2030 – in particolare ai punti 16.6, 16.7, 16.10 e vuole infatti promuovere una maggiore inclusione dei giovani, favorendo il superamento delle barriere fisiche, psichiche e culturali che impediscono l’esercizio delle libertà fondamentali e la piena partecipazione alla vita democratica. In una società in continua mutazione, caratterizzata sempre di più da dimensioni multiculturali e con una prospettiva di crescente digitalizzazione, i giovani devono essere in grado di sviluppare al meglio conoscenze, abilità e competenze.

Il volontario in servizio civile universale, in supporto agli operatori di CSV, dopo opportuna formazione specifica e in base alle attitudini personali potrà svolgere alcune delle seguenti attività:

promozione,

informazione e diffusione delle opportunità di partecipazione sociale,

orientamento e accompagnamento dei giovani nella fase d’inserimento nei contesti associativi,

sostegno e accompagnamento delle associazioni del territorio nelle azioni di contatto e di coinvolgimento dei giovani nelle attività di animazione territoriale.

Ci si può candidare entro il 10 febbraio 2022 fino alle ore 14.

SEMPLICE COME UN CLICK.

Semplice come un click: percorsi di facilitazione digitale a Cremona è il titolo del progetto sperimentale e ha come obiettivo la diminuzione del digital divide della popolazione approfondendo la cultura del digitale e le possibilità legate agli strumenti informatici tra i cittadini di tutte le età.

L’attività del facilitatore digitale si svolgerà in via ordinaria presso la sede di Cremona e sarà destinata a tutti gli enti del Terzo settore presenti nel territorio di competenza di CSV Lombardia Sud. Si privilegerà l’attività da remoto, ma saltuariamente saranno possibili interventi anche presso le sedi di Lodi, Mantova e Pavia.

Maggiori informazioni sulle attività sono descritte nella news dedicata al progetto “Semplice come un click”. Anche in questo caso ci si può candidare entro il 10 febbraio 2022 fino alle ore 14.

Per candidarsi è necessario accedere al portale DOL (tramite SPID o credenziali da chiedere al Dipartimento attraverso il portale). Link al portale DOL: https://domandaonline. serviziocivile.it/

Per selezionare progetto e sede digitare il codice Ente Comune di Cremona SU00012 senza la necessità di compilare altri campi di richiesta.

Per maggiori informazioni: visita la pagina del Servizio Civile Universale del Comune di Cremona oppure contatta la referente del Servizio Civile Universale delle sedi di CSV Lombardia Sud - Cremona: Hager Salah Chaouch 346.5024581 h.salah@csvlombardia.it