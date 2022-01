Covid, in Lombardia crollo dei ricoverati

CREMONA - Continuano a diminuire i pazienti Covid ricoverati negli ospedali lombardi: nelle terapie intensive sono 254 (-5) e nei reparti di area medica sono 3.264 (-141). A fronte di 179.834 tamponi effettuati nelle ultime 23 ore, sono 25.098 i nuovi casi rilevati, per un tasso di positività del 13,9%. In provincia di Cremona sono stati riscontrati 994 contagi: il conteggio giornaliero, dunque, torna ad essere a tre cifre. Resta pesante la conta delle vittime in regione: sono 123 i decessi causati dal Covid nell'ultima giornata.

I nuovi casi per provincia: