Servizio civile alla Caritas, 4 posti disponibili

CREMONA - Anche Caritas cremonese quest'anno ospita il Servizio Civile Universale. Il progetto si intitola 'Cittadini contro le povertà' ed è elaborato insieme a Caritas Crema e Caritas Lodi.

I posti disponibili presso la Caritas cremonese sono quattro: due al Centro d'ascolto diocesano e due alla Casa dell'Accoglienza. La durata del percorso formativo è di 12 mesi per 25 ore settimanali e prevede un rimborso spese, come stabilito dal Bando volontari del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale.

Per i giovani volontari che aderiranno si tratta di un'occasione per contribuire al bene comune e per fare un'esperienza di crescita personale e comunitaria nei valori della pace, della solidarietà e della giustizia.

La scadenza per presentare le domande è fissata al 26 gennaio alle ore 14 tramite il portale istituito dal Ministero al link: https://domandaonline.serviziocivile.it. Per avere maggiori informazioni i candidati possono visitare il sito caritascremonese.it o contattare direttamente la Caritas al numero 0372 35063.