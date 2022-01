Covid: verso l'ingresso senza Green pass al supermercato e dal medico

ROMA - L'aula del Senato ha approvato con 130 voti favorevoli, 14 contrari e nessun astenuto il decreto Covid varato dal governo il 26 novembre scorso e che disciplina tra l'altro il Green pass rafforzato. Ora passerà alla Camera per la conversione in legge definitiva.

Il provvedimento prevede l'estensione, con decorrenza dal 15 dicembre 2021, alla somministrazione della dose di richiamo e dell'obbligo di vaccinazione per il personale sanitario, scolastico, dei settori della difesa, sicurezza e soccorso pubblico. Tra le misure anche la riduzione a 9 mesi anziché 12 della validità del certificato verde anti Covid.

Il provvedimento è arrivato al voto dopo alcune tensioni che hanno diviso la maggioranza, in particolare sulla possibilità di far eseguire i tamponi molecolari e antigenici rapidi anche nelle parafarmacie. A chiederlo era stato un emendamento proposto dal M5s e in una formula simile dal gruppo Misto, ma bocciato nel pomeriggio dalla commissione Affari costituzionali con il voto contrario di Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Italia viva. Riproposto in serata in Aula, di fronte al rischio di un nuovo flop della maggioranza, si è trovato un accordo ritirando l'emendamento, che è stato trasformato in un ordine del giorno (che impegna il governo a trovare "le soluzioni più adeguate" alle code davanti alle farmacie per i tamponi e offrire alternative, specie ai cittadini dei comuni più piccoli). Per velocizzare l'iter e arrivare al voto prima delle 23.40 - quando l'aula avrebbe dovuto necessariamente stopparsi per consentire una nuova sanificazione - le dichiarazioni di voto sono durate pochi minuti ciascuna.

CAMPAGNA VACCINALE: NUMERI RECORD

Numeri record per la campagna vaccinale. Le misure adottate dal Governo sembrano erodere lo zoccolo duro dei no vax nella fascia over 50, per la quale dall'8 gennaio è scattato l'obbligo. In 48 ore sono state oltre 41 mila (41.500) le prime dosi somministrare a chi ha compiuto più di 50 anni mentre complessivamente nella sola giornata di ieri sono state oltre 686mila (686.414) le dosi inoculate.

La strada maestra, per il Governo, resta quindi l'immunizzazione delle fasce di età scolare e gli over 50. Per quest'ultimi le Regioni, così come richiesto da Figliuolo, dovranno disporre aperture di prenotazioni straordinarie e giornate di vaccinazione dedicate, dove possibile anche di notte. Per quanto riguarda bambini e i ragazzi ad oggi nella fascia tra i 12 e i 19 anni i vaccinati con due dosi sono circa 3,5 milioni (3.485.886) mentre i ragazzi completamente scoperti sono poco più di 800 mila (807.065), tra bimbi (fascia 5-11) l'18,44% ha ricevuto almeno una dose in una "popolazione" composta da oltre 3,6 milioni di soggetti.

NOVITA' SUI GREEN PASS.

"Questa mattina siamo arrivati 89,58 per cento di prime dosi", ha annunciato il ministro della Salute Speranza. Cifre inedite che arrivano nel giorno in cui i Green pass scaricati toccano quota 194 milioni. Proprio sull'utilizzo del certificato, intanto, sono in arrivo novità. Nel Dpcm, ancora in preparazione, dovrebbero essere previste eccezioni all'obbligo di esibirlo e in particolare per l'accesso ad alcuni servizi e attività commerciali. Non sarà più necessario mostrare il documento quando si va a fare la spesa al supermercato, quando ci si reca in farmacia, in ospedale o presso l'ambulatorio del medico di base dal veterinario. E ancora: il Pass non sarà più richiesto nel momento in cui si deposita una denuncia se si è vittime di reato o per esigenze urgenti di tutela dei minori.

Ad essere consentite senza certificato (base o rafforzato) dovrebbero essere quindi le esigenze alimentari (ma non nelle attività di somministrazione, come i bar) e quelle sanitarie, oltre a quelle di giustizia e pubblica sicurezza.