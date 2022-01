Covid: Lombardia, scuole riprenderanno regolarmente

MILANO - In Lombardia, le scuole di ogni ordine e grado riprenderanno l’attività didattica ordinariamente, e non si adotteranno provvedimenti di rinvio della ripresa delle lezioni, in linea con le decisioni assunte dal Consiglio dei Ministri di ieri. Lo conferma l’assessore regionale all’Istruzione, Fabrizio Sala. «Anche durante la pausa festiva - afferma Sala - il mio assessorato ha seguito puntualmente tutti i lavori preparatori che hanno portato alle decisioni assunte dal governo. Aspettiamo ora la pubblicazione del Decreto Legge in Gazzetta Ufficiale per poter garantire tutto il nostro supporto a famiglie e studenti, nell’esercizio delle funzioni che ci competono, sempre in stretto raccordo con tutte le Istituzioni nazionali e regionali con cui assieme dovremo garantire la ripresa delle lezioni in sicurezza e nel modo più efficace possibile per non creare deficit di apprendimenti per nessuno studente». (ANSA)