Provincia, scocca l’ora del voto per il nuovo consiglio

CREMONA - Parola alle urne: domani si vota per il rinnovo del Consiglio provinciale, solo dei suoi componenti visto che il presidente, Mirko Signoroni, resta in carica fino al 2023. Operazioni di voto dalle 8 alle 20 nel seggio cosiddetto centrale, costituito presso la sede della Provincia in corso Vittorio Emanuele II e nella sottosezione costituita presso la sede della Società Cremasca Reti e Patrimonio in via del Commercio 29 a Crema. Stop al voto alle 20 e immediatamente dopo inizierà lo scrutinio, con la proclamazione degli eletti domenica. Sono elettori i sindaci e i consiglieri dei Comuni compresi nel territorio provinciale in carica, per un corpo elettorale (sindaci e consiglieri) di 1.314 amministratori.

Tre le liste in campo, per una tornata elettorale che avrebbe dovuto tenersi mesi fa, visto che il mandato del Consiglio è scaduto da dicembre 2020 ed è stato prorogato per la pandemia: originariamente fissate per il 13 dicembre 2020, le elezioni erano state rinviate al 28 marzo e si terranno ora, dopo che anche il nuovo appuntamento era saltato sempre a causa dell’emergenza sanitaria. Tre gli schieramenti che si sfideranno: «Amministratori in Provincia per il nostro territorio»; «Centro Destra per Cremona»; e «Democratici e Civici per la Provincia di Cremona».