Positivo al Covid in giro per il paese, denunciato

ASOLA - Controlli massivi sul territorio Asolano messi in atto dai Carabinieri della locale stazione al fine di reprimere l’aggravarsi della diffusione da Covid -19. Nell’ultima settimana sono stati espletati dieci mirati servizi nei pressi delle aree di fermata e sosta delle corriere provenienti da tutta la provincia di Mantova e diretta al polo studentesco dell’ISS Falcone. I giovani sottoposti a controllo si sono dimostrati tutti rispettosi delle regole. Non si può dire la stessa cosa per gli adulti che dovrebbero dare l’esempio.

I FATTI. Nel pomeriggio di ieri 14 dicembre, nel corso di un mirato servizio perlustrativo dei Carabinieri di Asola, è stata intercettata un’autovettura in località Gazzuoli che, alla vista dei militari, cercava di allontanarsi in maniera repentina. Sottoposta a controllo, nell'auto è stato identificato un uomo 75enne, residente ad Asola, il quale, da accertamenti, è risultato essere positivo al Covid-19 e quindi in isolamento domiciliare dal 10 dicembre 2021.

Un’amara sorpresa per i militari dell’Arma che, adottando le previste misure di sicurezza nei controlli di soggetti positivi al Covid-19, hanno subito proceduto alla denuncia in stato di libertà dell’uomo alla compente Procura della Repubblica.

CONTENIMENTO DIE CONTAGI. Adesso l’Arma territoriale, in contatto con l’ATS, procederà a valutare ogni azione utile a contenere eventuali soggetti venuti a contatto con l’uomo.

Continuano i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Castiglione delle Stiviere su tutto il territorio dell’alto mantovano e che è ancora utile ricordare che le regole in atto vanno rispettate fino al “cessato stato di emergenza sanitaria nazionale in atto”.